Waarom worden Joden ineens weer zo gehaat in Europa?

Een paar willekeurige incidenten die opvielen in de afgelopen weken. In het oosten van Frankrijk zijn tachtig Joodse graven beklad met swastika’s. Tijdens een conferentie over de Holocaust in Parijs zijn Poolse onderzoekers uitgescholden en online bedreigd door Poolse activisten die de conferentie betitelden als anti-Pools. Een Hongaarse minister en vriend van premier Viktor Orbán beschuldigde een belangrijk afgevaardigde van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië ervan politiek gemotiveerde leugens te verspreiden toen ze wees op het groeiende antisemitisme onder Orbán. En in het Verenigd Koninkrijk stapten in totaal acht Labour-parlementariërs op, onder meer uit onvrede over het antisemitische sentiment binnen de partij.

Antisemitisme is een groeiend probleem in Europa en het manifesteert zich in alle geledingen van de maatschappij: zowel politici als individuen als sociale bewegingen maken zich er schuldig aan.