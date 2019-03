De eindstand: deze mensen faalden (niet) tijdens Tournée Minérale.

Wat een mooie dag is 1 maart toch. Hij luidt het begin van de meteorologische lente in, maar vooral: het einde van Tournée Minérale. Menig Belg mag vandaag voor het eerst sinds een maand weer het gerstenat aan de lippen zetten. Maar lang niet iedereen is erin geslaagd om zich 28 dagen te onthouden van alcohol. Wij hebben niet eens geprobeerd. Des te meer zijn we benieuwd naar de ervaringen van mensen die de uitdaging wél aandurfden.

Vier personen getuigen over hun poging tot geheelonthouding van alcohol. Twee dingen vallen op: ten eerste leggen ze zichzelf vaak eigen regeltjes op, ten tweede lijkt het aartsmoeilijk om niet al tijdens de eerste week te plooien. ‘Daar stond ik dan, met een pintje in mijn hand’.

Valentine (19, studente fotografie in Brussel)

Gefaald na: 3 dagen

Valentine «Er zijn verschillende redenen om mee te doen met Tournée Minérale; geld sparen, je gezondheid,… Maar uiteindelijk kwam het bij mij neer op één ding: mezelf bewijzen dat ik het kan. Dat is voor het derde jaar op rij mislukt, deze keer al na drie dagen.»

HUMO Zwak.

Valentine «De eerste twee dagen liep het nochtans vlot! Maar op 3 februari was er een verjaardagsfeest. Ik had bewust heel wat multivitaminensap meegenomen, aangezien ik de pintjes niet mocht aanraken. Na een tijd begonnen mijn vrienden het sap te mixen met vodka. Ik dacht: ‘Eén slokje kan geen kwaad’, en voor ik het wist was ik dronken. Doordat ik meteen doorhad dat het nu toch verpest was, heb ik mezelf laten gaan.»

'Ja, ook volgend jaar gaat het mislukken hoor'

HUMO Hoe voelde je erbij?

Valentine «De dag erna had ik erg veel spijt, maar besefte ik ook dat het voor mij onmogelijk is om 28 dagen zonder alcohol te leven. Het is erg moeilijk om niet te drinken wanneer al je vrienden dat wel doen. Een feestje waar al je vrienden zat zijn en jij niet, dat is toch gewoon ongemakkelijk? Ik zeg het niet graag, maar groepsdruk heeft zo’n enorme invloed.»

HUMO En volgend jaar?

Valentine «Volgend jaar ga ik het anders aanpakken. Ik ga proberen feestjes zo veel mogelijk te vermijden, en vaker op café te gaan. Daar vind ik het gemakkelijker om een sapje of een frisdrank te nemen, omdat de sfeer er helemaal anders is.»

HUMO Klinkt onrealistisch.

Valentine «Ja, ook volgend jaar gaat het mislukken, hoor. Maar ik houd mezelf graag voor dat ik het kan (lacht).»

Alexander (20, student muziekmanagement in Hasselt)

Gefaald na: 4 dagen.

Alexander «Ik doe al een paar jaar mee aan Tournée Minérale, maar heb het nooit tot een goed einde kunnen brengen. Hetzelfde geldt trouwens voor '40 dagen zonder vlees'. In de hoop mijn slaagkansen te verhogen, besloot ik om het deze keer in januari te proberen. Tijdens de examens. Dat leek me gemakkelijker.»

HUMO Maar ook dat is mislukt.

Alexander (lacht) «Ja. Na vier dagen. De nacht van oudjaar heb ik nog alcohol gedronken, maar daarna niet meer. Op 5 januari was het al om zeep.

»In een weekend tussen twee examens door, besloot ik om toch even op stap te gaan met mijn vriendin. In De Serre in Hasselt draaide Bert Vliegen van Teen Creeps plaatjes. Blijkbaar kan ik écht niet uitgaan zonder te drinken. Mijn vriendin bestelde een La Chouffe en probeerde me te overhalen om er ook eentje te nemen: 'Je hebt nu blokpauze, daar moet je van genieten'. Het kostte haar niet veel moeite om me te overtuigen. Moest ik er alleen zijn geweest, had ik het misschien niet gedaan. Eigenlijk is zij de schuldige!»

'Mijn ouders hadden nochtans speciaal voor mij alcoholvrije wijn gekocht'

HUMO Hoe voelde het om zo snel te falen?

Alexander (lacht) «Slecht. Mijn ouders hadden speciaal voor mij alcoholvrije wijn gekocht! Ik heb hen niet durven vertellen dat ik zo snel gefaald heb.

»Ik heb in januari wel minder gedronken dan tijdens andere maanden, hoor. Door de week dronk ik bijvoorbeeld helemaal niet. Maar dat kwam eigenlijk puur door de examens.»

Bram (39, Promo en communicatie in de muziekwereld)

Voorlopig geslaagd

Bram «Ik doe twee maanden mee aan Tournée Minérale, van 6 januari tot 6 maart. Tijdens de nieuwjaarsfeestjes heb ik dus nog kunnen drinken. Nog een weekje volhouden, dat moet lukken.»

HUMO Je hebt al 8 weken niet gedronken. Merk je dat fysiek en/of mentaal?

Bram «Ik sta minder moe op. Het lijkt alsof ik een meer natuurlijk slaappatroon heb ontwikkeld. Het is niet meer de alcohol die me in slaap doet vallen (lacht). Ik ben ook afgevallen, maar dat heeft misschien te maken met het feit dat ik ook meer probeer te sporten.»

HUMO Het is niet de eerste keer dat je meedoet.

Bram «Twee jaar geleden heb ik het anderhalve maand volgehouden. Ik heb het gevoel dat drank toen meer opgedrongen werd. Mijn vrienden probeerden zelfs als grap de drank in mijn mond te gieten (lacht). Vandaag kijkt niemand nog op van Tournéé Minérale. Tijdens de voetbalwedstrijd zondag, bestelden mijn medesupporters vanzelf een bruiswater voor mij. Eén vriend deed ook mee, maar die is gesneuveld toen AA Gent met 2-1 won van Standard.»

'Alcohol kan zorgen voor een soort collectieve roes'

HUMO Je werkt in de muziekwereld. Maakt het dat niet extra moeilijk?

Bram «Drank is inderdaad erg ingeburgerd in die wereld. Je krijgt zowat elke avond de kans om te drinken; optredens, meetings, een lunch,... Een concert is een soort van groepsgebeuren, en alcohol kan wel zorgen voor een collectieve roes die de muziek ten goede komt. Ja, soms heb ik wel eens zin in een glas alcohol, hoor. Maar sinds ik die knop in mijn hoofd heb omgedraaid, heb ik er geen moeite meer mee.»

HUMO Wat is het eerste dat je gaat drinken, volgende week donderdag?

Bram «Ik vermoed een glaasje witte wijn bij de lunch. Hopelijk word ik niet te snel zat (lacht). Het is niet mijn bedoeling om er meteen hard in te vliegen vanaf donderdag. Op vrijdag heb ik wel een feestje, dat kan gevaarlijk worden!»

Brend (22, student marketing/multimedia in Leuven)

Gefaald na: 0 dagen.

Brend «Mijn broer en ik werken allebei in een café. Beide bars voorzagen extra non-alcoholische dranken voor Tournée Minérale. Toen mijn broer zei dat hij deel zou nemen, besloot ik vastberaden om mee te doen.

»Enkele dagen later werkte ik in het café, en mijn collega somde de speciale alcoholvrije dranken op - denk aan alcoholvrije cava en gin. Met veel trots verkondigde ik haar: 'Ik ga meedoen met Tournée Minérale dit jaar!'. Haar antwoord: 'Brend, het is al 2 februari'. Daar stond ik dan, met een pintje in de hand.»