Vlees is een luxe, dus wie vegetariër wordt, is goedkoper uit. Zou je denken. Totdat je een keer een kilo kipnuggets koopt uit het vegavak. Je was gewend aan the real thing, gemaakt van echte kip, en dat product kost bij Albert Heijn 3,90 euro per kilo. Maar de vegetarische namaak kost maar liefst 14,31 euro; 3,6 keer zo veel. De roze rundergehakt kost bij Albert Heijn 6,10 euro per kilo; de plantaardige gehaktachtige ‘rulstukjes’ kosten 6,36 per kilo. Bij Aldi kosten de vegetarische balletjes (de samenstelling blijft op de website geheim) 8,20 per kilo, ‘grootmoeders gehaktballen’ van rund en varken kosten 6,70 per kilo.

Varkens in Nood vergeleek de prijzen in Nederlandse supermarkten van tientallen vleesvervangers met die van het vlees dat ze vervangen en altijd was de vervanger veel duurder. Varkens in Nood constateerde dat de vervangers van kipnuggets gemiddeld 3,3 keer zo duur zijn als de echte. Hamburgers zijn rond 2,5 keer zo duur, vegarookworsten zelfs 3,7 keer. De vervangers van gehakt en shoarma zijn ‘slechts’ dubbel zo duur. In de hele steekproef was het vegavlees 2,6 keer zo duur als vlees.

Naar het prijsverschil in Belgische supermarkten is nog geen steekproef gedaan, maar online is te zien dat bijvoorbeeld de kipnuggets van Delhaize 12,50 per kilo kosten, waar de vegavariant van Garden Gourmet 14,45 kost. De vegaschnitzel met veganistische kaas is 30% duurder dan de vleesvariant. Bij Carrefour betaal je voor de vegavariant van gehaktballen vier keer zoveel.

Voor milieu, gezondheid, klimaat en dieren zou het goed zijn minder vlees te eten. De vraag is: waarom zijn de vervangers zo duur?