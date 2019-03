De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) was duidelijk deze week: wie de regels over online-kinderprivacy aan zijn laars lapt, mag boeten. Met 5,7 miljoen dollar heeft de Chinese video-app Tik Tok meteen de hoogste boete in een Amerikaanse kinderprivacyzaak ooit te pakken. De app is razend populair bij jonge kinderen, maar verzamelde hun gebruikersgegevens zonder toestemming van de ouders. Voor kinderen jonger dan dertien jaar is dat verboden. Zowel in de VS als in Europa trouwens.

De meeste kinderen uit lagere scholen zijn maar al te goed bekend met Tik Tok. “Natuurlijk gebruiken kinderen die app graag. Ze doen graag dansjes op familiefeesten, dus waarom niet online?” Nel Broothaerts van Child Focus wil realistisch zijn. “Het is verboden zonder toestemming, maar je weet dat kinderen het doen. Dan moeten we samen letten op hun veiligheid.”