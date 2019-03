Wordt vervolgd: waarom ook Vlaamse series steeds vaker voor een extra seizoen kiezen

Walter White hield het in Breaking Bad vijf seizoenen vol. Tony Soprano was met The Sopranos goed voor zes jaargangen. En Jon Snow doet in Game of Thrones binnenkort voor de zevende keer een poging om Winterfell voldoende geïsoleerd te krijgen om de winter buiten de deur te houden. Dan zijn de helden van de betere Vlaamse fictie duidelijk minder goed af. De bospoeper uit Van vlees en bloed, de moordlustige zusjes van Clan, zelfs Wantje de zachtmoedige flik woonachtig te Bevergem: allemaal verdwenen ze na één seizoen zonder pardon van het televisietoneel. Enkel wie er, zoals Witse, Professor T. of de Cel Vermiste Personen, in slaagde om in een tijdsspanne van 40 minuten een misdrijf op te lossen mocht wat langer blijven hangen.

Wanneer het regent in Hollywood, druppelt het op Vlaamse televisiesets. En dus wordt tegenwoordig ook in Vlaamse writers rooms aan levensverlengende maatregelen gedaan. De wietboeren uit Eigen kweek hielden het, mits wat scenariële kunstgrepen, drie seizoenen vol. De Callboys vieren binnenkort hun comeback. En zondagavondhits als Beau séjour, Over Water en Undercover krijgen een vervolg. Met dank aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), dat Vlaamse films en series financieel ondersteunt en sinds kort ook voor tweede seizoenen de portemonnee opentrekt.

'De kijker mag niet het gevoel krijgen dat hij het hele seizoen voor niets heeft uitgezeten'