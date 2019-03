Piet bewaarde zijn dode moeder in huis. 'Hij kwam op mij over als een goed mens, niet als een gevaarlijke gek'

'Heb je dat verhaal gehoord over die man met zijn dode moeder?' vroeg zijn oud-docent journalistiek een paar jaar geleden. Nee, dat had Joris van Casteren niet. Voor zijn boek Mensen op Mars was Van Casteren in Amerika geweest. De nieuwsberichten over de Limburgse Piet van der Molen, die het lichaam van zijn dode moeder tweeënhalf jaar in huis had bewaard, waren hem ontgaan. Moeder en zoon woonden hun hele leven samen in de Berkenstraat in Oirsbeek. De vader van Piet was in 1997 overleden en toen de 91-jarige Gerda haar einde voelde naderen, liet ze Piet naar zijn zeggen beloven haar dood geheim te houden - dan kon hij daar blijven wonen en voor de katten zorgen.

Enkele dagen later stierf ze en Piet besloot dat hij zijn belofte niet kon verbreken. Het ontbindingsproces verliep minder ordentelijk dan hij zich had voorgesteld - áls hij zich er al iets bij had voorgesteld. Noodgedwongen vertimmerde hij een kast tot kist, legde haar rottende lichaam erin en borg het op in een kamer. Na tweeënhalf jaar stond de politie voor de deur. Van Casteren reconstrueerde het verhaal in Moeders lichaam: een gevoelig en integer boek over een lugubere, ultieme liefdesdaad.

- Welke snaar raakte dit verhaal bij jou?

Van Casteren «Mijn familie komt uit Brabant, dus ik kreeg meteen beeld bij de sfeer en omgeving. Het was al bizar dat dit was gebeurd, maar helemaal in zo'n vredig dorpje met grote sociale controle, waar je een bepaalde gemoedelijkheid verwacht. Piet zou dit hebben gedaan uit liefde voor zijn moeder. Omdat ik niet altijd een even goede band met mijn moeder heb gehad, sprak dat tot mijn verbeelding. Waarom zou iemand het lichaam van zijn dode moeder in huis willen houden? Een geniaal verhaal.»

- Je trok de stoute schoenen aan en zocht hem op. Hoe reageerde hij?