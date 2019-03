Hoe krijgen we nepnieuws weg op sociale media?

An Lemmens ontslagen bij 'The Voice'. Nieuwsanker Hanne Decoutere aan de deur gezet bij de nieuwsdienst en zangeres Natalia die beslist om haar microfoon voorgoed aan de wilgen te hangen. Het zijn maar een paar van de fake nieuwsberichten die de voorbije dagen circuleerden op sociale media allerhande. Wie meer wil weten en verder doorklikt, komt op een site terecht waar je schoonheidsproducten kan kopen. Alleen krijgt wie die bestelt ze nooit opgestuurd. Internetfraude dus. VTM en VRT dienen samen een klacht in bij de politie in de hoop dat de gerechtelijke diensten de fraudeurs kunnen opsporen om zo een eind te maken aan de stroom fake berichten over hun schermgezichten.

Maar is het wel aan het gerecht om dat te doen? In Groot-Brittannië vinden ze alvast van niet. Margot James, Brits minister voor Digitale en Creatieve Industrieën, kondigt een wetsvoorstel aan dat bepaalt dat bedrijven als Google en Facebook boetes kunnen krijgen wanneer ze er niet in slagen schadelijke content van hun platformen te weren. Die boetes kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet. Facebook zou in het slechtste geval dus 1,9 miljard euro moeten ophoesten. Bij Google loopt de eventuele boete op tot 4,7 miljard euro. Het VK is niet het eerste Europese land dat zo'n maatregel neemt. Duitsland pakte begin vorig jaar al uit met een wet die in soortgelijke boetes voorziet. Ook Frankrijk probeert met een wetgevend initiatief de techreuzen tot meer inspanningen en transparantie te dwingen.

Dat is onder andere het gevolg van het Cambridge Analytica-schandaal, weet Michael Opgenhaffen, professor nieuwe media aan de KU Leuven.