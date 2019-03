Klimaatactiviste Kyra Gantois: 'Als pleegkind kan ik misschien een voorbeeld zijn'

'Ben je bang voor honden?', polst Kyra Gantois wanneer ze bij haar thuis in Mortsel voorzichtig de voordeur opendoet. Nog voor we kunnen vragen hoe groot de hond des huizes dan wel mag zijn, dartelt er een speelse maltezer rond onze benen. In de tuin kwetteren tientallen parkieten en zebra­vinken erop los in een volière. Niet verwonderlijk, hier woont een klimaatactiviste. Toch?

Kyra «Dit is het huis van mijn opa en oma. De vogels zijn van mijn opa, die vijf jaar geleden is overleden. Alleen Bonnie (Kyra’s oma, red.) en ik wonen hier nog. De binnenkoer waar we nu zitten, was vroeger een garage – Bonnie had een carrosseriebedrijf. Hier ben ik opgegroeid.»

Voor ze haar bewogen familiegeschiedenis aansnijdt en ze de Belgische politici de mantel uitveegt – in beide gevallen op een opvallend nuchtere toon – vertelt Gantois dat ze nooit had durven dromen dat de klimaatmarsen van Youth for Climate zo groot zouden worden.