Het klinkt zo nobel: bomen planten om de vliegreis te compenseren. En als we ’s avonds een stukje vlees eten, moeten we de volgende dag wel op de fiets naar het werk. Deze manier van denken, waarbij we slechte klimaatbeslissingen willen compenseren, is zeer problematisch. Want ondanks onze goede bedoelingen houden we daarmee de niet-duurzame beslissingen juist in stand. Dit zegt Patrik Sörqvist, milieupsycholoog aan de Hogeschool van Gävle in Zweden.