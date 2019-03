Frisse aankondiging in het festivallandschap deze week: het GOAT (Greatest Of All Time) Urban Music Festival dat 8 en 9 juni zou doorgaan op domein Berkenbroek in Bree, inclusief enkele wereldsterren uit de urban scene. Onder meer Chris Brown, French Montana en Kodak Black – die met sommige videoclips honderden miljoenen views halen op YouTube – zouden Limburg een bezoekje brengen. Wie snel besliste, kon een ‘Early Bird’-ticket kopen aan de democratische prijs van 49,95 euro (dag) en 69,95 euro (weekend).

Woensdagochtend werden de officiële kanalen van het festival echter verwijderd, nadat Het Belang van Limburg blootlegde dat GOAT opgelichte boel leek te zijn. Burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V) werd namelijk gecontacteerd door enkele Belgische festivalorganisatoren die erop wezen dat de artiesten in kwestie dat weekend al op andere festivals geboekt waren, en ook de eigenaar van het terrein viel uit de lucht. Toen ambtenaren van de stad op zoek gingen naar de organisatoren – op het adres was een eenmanszaak in kabelwerken gedomicilieerd – werden ze bovendien van het kastje naar de muur gestuurd.

'Met een website voor een Belgisch festival die op .nl eindigde, een Facebook-pagina die afsloot met 49 likes kan je niet echt spreken van oplichting op niveau'