'Je mag het werk niet besmetten met de perversie van de maker'

‘Geen censuur’, zo kondigde de VRT aan, ‘maar wel context.’ De collega’s uit Groot-Brittannië zijn radicaler: op BBC Radio 2 wordt het volledige oeuvre van de King of Pop geweerd. Nu wijlen Michael Jackson in de documentaire Leaving Neverland nog maar eens, op uitvoerige wijze, wordt beschuldigd van systematisch kindermisbruik, zitten radiostations verveeld met zijn muzikale erfenis. Kun je wel vlotjes ‘Billie Jean’ en ‘Beat It’ blijven draaien, als je weet dat hij jongens manipuleerde en tot seks dwong?



‘Wacko Jacko’ is geen uitzondering in de kunstgeschiedenis. Er zijn de notoire voorbeelden van de antisemitische componist Richard Wagner en zijn schrijvende tegenhanger Louis Ferdinand Céline, auteur van Reis naar het einde van de nacht. Maar het gaat ook verder: de beroemde schilder Caravaggio werd ter dood veroordeeld omdat hij in een caféruzie een man had vermoord: hij ontliep zijn straf door naar Napels te vluchten, en van daaruit voort te werken aan zijn schildersroem.

Chuck Berry – die van ‘Johnny B. Goode’ – werd dan weer meermaals aangeklaagd voor seksuele misdrijven, ook met minderjarigen. Glamrocker Gary Glitter was een gretig consument van kinderporno en werd zowel in Vietnam als in Groot-Brittannië veroordeeld voor verkrachting van meisjes tussen de 11 en 14 jaar oud. De Fransman Bertrand Cantat, zanger van Noir Désir, zat vier jaar in de cel voor de moord op zijn vrouw. En dan is er natuurlijk nog rapper R. Kelly, die nu opnieuw het onderwerp is van een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen.