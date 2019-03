'Enkele dagen genieten en uitrusten in de sneeuw met mijn vrouw en kinderen. De sfeer zit er alvast goed in!' Het is het bijschrift van een opmerkelijk filmpje dat Wouter Beke eerder deze week op Instagram uploadde. We zien de kinderen van de CD&V-voorzitter lichtjes onwennig ‘Ellie’ van Regi meezingen op weg naar de bergen.



Beke is niet de enige die personalia op het sociale netwerk zwiert, alle Vlaamse partijvoorzitters doen het. Op het account van Peter Mertens (PVDA) zien we zijn zoon 'bladerdeeggebakjes met appel en ijs' verorberen. Gwendolyn Rutten (Open Vld) post geregeld een selfie met een van haar kinderen, en Bart De Wever (N-VA) lijkt zodanig gefascineerd door zijn schildpad Schilpie dat het beest al twee keer op zijn Instagram mocht prijken.