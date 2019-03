Je bent jong en je wilt wat… duivenmelken? 'Ik sta 's morgens in mijn onderbroek nog vlug mijn duiven eten te geven'

De jeugd: heel de dag tokkelen op hun smartphone, matige rapnummers luisteren, ongecontroleerd bingedrinken en duivenmelken. Duivenmelken? Humo ging op zoek naar jongeren met verouderde hobby’s. Nu lp’s verzamelen en analoge fotografie terug hip zijn, is het misschien ook tijd om volksdans, petanque en andere stoffige tijdverdrijven een nieuw leven in te blazen.

Naam: Robbe Coone

Leeftijd: 22 jaar

Hobby: duivenmelken

HUMO Waarom duivenmelken?

ROBBE COONE «Mijn opa heeft altijd met de duiven gespeeld en van kleins af aan ging ik met hem mee. Vanaf mijn 10de wilde ik dan ook mijn eigen hokje. Mijn grootvader is gestorven in 2014, maar mijn vader en ik zijn het blijven doen. Hij zou trots op ons zijn. Hij heeft ons alles geleerd over duiven. Ik heb ook nog steeds een duif die oorspronkelijk van hem was, een veteraan, maar veruit mijn favoriet!»

HUMO Hoe vaak ben je ermee bezig?

COONE «Iedere dag zo’n twee uur. Duivenmelken is niet enkel iets voor in de weekends. Ik sta ’s morgens op en het eerste wat ik doe is mijn duiven eten geven. Soms heb ik weinig tijd en ga ik in mijn onderbroek vlug mijn duifjes verzorgen. Ook het trainen neemt tijd in beslag, al ben ik daarin wat moderner dan mijn mededuivenmelkers.»

HUMO Vertel.

COONE «Bij de oldskool duivenmelkers moet het superrustig zijn tijdens het trainen, ze eisen absolute stilte in hun duiventil. Ik niet. Er staat muziek op tijdens het trainen, mijn twee honden komen er binnengewandeld en in de buurt wordt gespeeld en gevoetbald. Die duiven mogen ook met hun tijd meegaan, hè.»

HUMO Ga je dan nog wel elk weekend in het duivenlokaal tussen de gepensioneerden Orval drinken?

COONE «Absoluut! Die mannen geven mij abnormaal veel respect. Ze weten maar al te goed dat ik de toekomst van de duivensport ben. Voor het duivenmelken zit ik vaak al op hun niveau, maar mijn tempo van pinten drinken ligt nog zwaar onder het gemiddelde.»

HUMO Zijn dat echt makkers van je geworden?

COONE «Eigenlijk wel. Ik amuseer mij tussen die mannen. We praten over voetbal, vrouwen, auto’s en duiven.»

HUMO Hoe reageren leeftijdsgenoten op je hobby?

COONE «Velen lachen ermee, maar op een leuke manier. Ik betrek mijn vrienden er ook bij. Ze mogen dan een duif komen uitpikken die met hun naam door het leven gaat. ‘Hoe is het met mijn duif?’, zo zijn al veel gesprekken begonnen. De meesten tonen echt wel interesse. Vrienden komen soms speciaal bij mij thuis aperitieven als ze weten dat mijn duiven gaan binnenkomen.»

HUMO Heb je er al ooit een jongen of een meisje mee kunnen versieren?

COONE «Dat is nog niet gelukt. Er bestaan ook geen goede openingszinnen voor duivenmelkers. Ik heb het weleens geprobeerd met: ‘Mijn beste duif draagt jouw naam,’ maar echt werken doet dat niet.»

HUMO Wie heeft er liefde nodig als je duiven hebt?

COONE «Inderdaad! (lacht) Nee, vrienden en familie komen altijd op de eerste plaats, maar mijn duifjes komen daar heel dicht achter.»

HUMO Heb je nog dromen?

COONE «Ja, ik zou heel graag de eerste prijs winnen van een nationale vlucht. En mocht er ooit een rijke Chinees voor onnoemelijk veel geld duiven willen kopen, graag!»