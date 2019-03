Terug van nooit weggeweest: het eeuwenoud stereotype van de Joodse haakneus

Waaraan herkent u een Jood? Als uw antwoord luidt: 'aan de lichtjes getaande huid misschien, het donkere haar natuurlijk, het niet al te grote postuur en uiteraard de haakneus', dan bent u niet alleen. Het zijn veruit de meest courante vooroordelen die leven over Joden. Over de typische neus zijn zelfs al halve bibliotheken geschreven. Alleen: bestaan doet hij niet.



De Joods-Amerikaanse antropoloog Maurice Fishberg, gespecialiseerd in de etnologie van Joden, nam in 1911 al de proef op de som. Hij mat 4.000 Joodse neuzen in New York City. Wat bleek: nauwelijks 14 procent bleek in de categorie ‘haakneus’ te vallen. Daarnaast kwamen alle denkbare variaties voor, net zoals bij de niet-Joodse bevolking.

De Amerikaanse professor en socioloog William B. Helmreich, auteur van 'The Things They Say Behind Your Back: Stereotypes and the Myths Behind Them', bevestigt dat, in een apart hoofdstuk gewijd aan ‘de grote Joodse neuzen’. Joden lijken gewoon geweldig op de rest van de lokale bevolking, schrijft hij. Een kwestie van genetische evolutie door de eeuwen heen. Het beste bewijs daarvoor is volgens Helmreich – houd u vast – de Jodenster. “Als het zo makkelijk zou zijn om Joden te herkennen aan hun uiterlijk, dan was het dragen van de davidster behoorlijk overbodig.”

Hoe komt het dan dat we toch zo doordrongen zijn van het stereotiepe beeld van de Jood? Wie heeft er dan ooit beslist dat een Jood per definitie voorzien is van een buitenproportionele neus? Voor u spontaan roept: “de nazi’s natuurlijk”, het antwoord is vele eeuwen vroeger te zoeken.