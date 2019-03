1. Veilig en wel geland?

Zowat twintig minuten voor middernacht plaatselijke tijd stijgt een Boeing 777 op in Kuala Lumpur, richting Peking. Nog geen uur na het opstijgen in Maleisië verliest de luchtcontrole alle contact met vlucht MH370. De transponder die ervoor zorgt dat het toestel op de radar verschijnt, gaat uit. Luchtverkeersleiders slagen er wel in het toestel te blijven volgen via de militaire radar. Daaruit blijkt dat het toestel plots een bocht maakt ten noorden van Maleisië. De noordelijke route richting Vietnam wordt omgekeerd richting het zuidwesten, naar de immense Indische Oceaan.

Onmiddellijk na de verdwijning leidt dat er sommigen toe te denken dat het toestel richting Centraal-Azië vloog. Maar de theorie dat het daar geland zou zijn, blijkt al snel weinig waarschijnlijk. De consensus ontstaat dat de Boeing 777 met alle passagiers in zee is beland. Wanneer er in 2015 brokstukken aanspoelen die gelinkt worden aan MH370 op het Franse eiland Réunion, bij Madagaskar, lijkt die piste vast te staan.

Tot op de dag van vandaag heerst er echter onenigheid over de plek van neerstorten. Verschillende keren wordt het zoekgebied verlegd, telkens zonder resultaat. 'Hoe kan dit anno 2014, met alle apparatuur die voorhanden is, nog steeds gebeuren', vraagt luchtvaartexpert Luk De Wilde zich af.