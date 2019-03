Het rapport van België: net niet gebuisd

Ooit, nog niet zo lang geleden, was ons land de zieke man van Europa. In volle kredietcrisis leek België maar enkele passen verwijderd van de afgrond. Een failed state naar het voorbeeld van Griekenland en Italië. Een slachtoffer van politieke stammenoorlogen. Klaar om opgevreten te worden door de internationale ratingbureaus. Het was maar een kwestie van dagen.

Intussen, zowat vijf jaar later, is de storm gaan liggen. In de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen in mei is de deconfiture van het land geen onderwerp meer. Belgium is back. Of zo lijkt het toch. Om echt duidelijkheid te krijgen over de stand van het land heeft De Morgen de meest recente rapporten van een reeks toonaangevende internationale organisaties doorgenomen.

Hoe kijken bijvoorbeeld de OESO, het Europees Milieuagentschap, de Nationale Bank, de Europese Commissie en de ratingbureaus vandaag naar België? En hoe verhoudt ons land zich tot de buurlanden en de andere Europese lidstaten? Er blijkt nog huiswerk op de plank te liggen. Vaak, te vaak, kampeert België in de grijze middenmoot. Of het nu gaat over de begroting, economie, klimaat of mobiliteit: België gedraagt zich als die slimme student voor wie vijfjes en zesjes ook volstaan.