In een ver verleden was het stoer om te zeggen dat je carrière je verhinderde om je kinderen te zien opgroeien. Het betekende dat je belangrijk was. Dat de samenleving je niet kon missen. Zelf wilde je uiteraard meer tijd met je kroost doorbrengen. Je ouderhart hield niet op met bloeden omwille van al die gemiste schoolmusicals. Maar de wereld had je nu eenmaal nodig. En grootmoedig als je was, maakte je je individuele verlangens ondergeschikt aan het grotere bedrijfsbelang. Iémand moest zich opofferen om de mensheid naar een gesofisticeerder beschavingsniveau te leiden. Gebruikte ik daarnet het woord 'in een ver verleden'? Mm.

Vorige week vrijdag liet Open Vld-politica Mercedes Van Volcem (47), gegriefd omdat de partij haar plaats op de West-Vlaamse kamerlijst aan Kathleen Verhelst had gegeven, in een persbericht het volgende optekenen: 'Door mijn politieke carrière hebben mijn kinderen hun mama weinig gezien en zelden lekker eten gegeten. Elke minuut vrije tijd heb ik in de uitbouw van de partij gestoken. En nu dit.'