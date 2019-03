Verklein de ecologische pootafdruk van uw huisdier: 'Een hond vervuilt jaarlijks net zoveel als 3.677 kilometer achter het stuur van een SUV'

In tijden van vliegschaamte en een knoert van een gewetensprobleem bij elke steak die je naar binnen werkt, doen de onderzoekers van ESU Services er nog een schep schuldgevoel bovenop. Ook de poezelige pootjes van uw huisdier hebben een grote ecologische voetafdruk, zo berekende dit Zwitserse onderzoeksbureau, gespecialiseerd in milieustudies.

Terwijl we zelf keurig wegwerpbestek en rietjes (proberen te) weren en de spekreepjes (af en toe) inruilen voor groenteburgers, scherpen onze huisdieren hun klauwen vaak wél gewoon nog aan plastic speeltjes, of kauwen ze op brokjes die in een vervuilende vleesindustrie tot stand kwamen. Voor die vleesproductie is immers een enorme hoeveelheid energie en water nodig. Ook boosdoeners: de CO2-uitstoot van de uitwerpselen in de kattenbak, de autoritten naar de dierenarts en de plastic paleizen waarin menig kat en hamster tegenwoordig in slaapt en speelt.

'Een hond vervuilt jaarlijks net zoveel als 3.677 kilometer achter het stuur van een SUV, een kat zet 1.413 kilometer op de teller'