Duits dorpje in de ban van horrortuinman: 'Er gaan zoveel verhalen rond dat ik ook niet meer weet wat waar is'

'Wegen Todesfall geschlossen’, staat op een papiertje dat op de brievenbus van huisarts Jörn Klinger is geplakt. In het hekwerk om zijn praktijk zijn bosjes tulpen en rozen gestoken. Ervoor staat tientallen kaarsen. Op een van de dekseltjes staat de vraag verwoord die mensen in de wijde omtrek van de huisartsenpraktijk al dagen in zijn greep houdt: 'Warum?’

Hij was geliefd in Enkenbach-Alsenborn, de huisarts die vorige week vrijdag dood voor zijn praktijk werd gevonden. De 64-jarige dokter kwam om het leven door iets dat explodeerde toen hij het oppakte, volgens de politie. In het naburige stadje Otterberg raakte twee dagen later een vrouw zwaargewond toen een blok hout dat zij in de kachel wilde stoppen ontplofte. Ook haar vierjarige dochtertje moest in het ziekenhuis worden opgenomen. En woensdag vond de politie onder de carport van een huis in het nabijgelegen Fischbach een ‘verdacht object’ waar een derde explosief in bleek te zitten. De bewoonster was op dat moment in het buitenland.