In Fukushima zijn burgers nog steeds bang voor straling in hun voedsel

In het laboratorium van de organisatie Tarachine klinkt het geborrel van verhittingsprocessen, terwijl een aantal vrouwen testresultaten aflezen van een computerscherm. Ayumi Iida (33) heeft vandaag de leiding over vier amateurlaboranten. Ze kijkt toe hoe een van hen, gekleed in een witte doktersjas en haar mond verborgen achter een chirurgisch masker, fijngemalen shiitakes afweegt.

Alle vrouwen die in het lab werken - twaalf in totaal - doen het werk vrijwillig. 'Iedere maand ontvangen we gemiddeld 120 tot 130 pakketjes met voedsel, drinkwater of grondstoffen van bezorgde burgers. Die controleren we voor twintig tot dertig euro per stuk op radioactieve stralingswaarden', vertelt Iida.

Burgerlab

Het lab - de vrouwen noemen het zelf steevast een burgerlab - staat in de Japanse kuststad Iwaki, aan de rand van de prefectuur Fukushima. Vanuit het raam zie je de Stille Oceaan. Het is vandaag precies acht jaar geleden dat deze kuststrook het toneel was van wreed natuurgeweld: bij een zware aardbeving en daaropvolgende tsunami kwamen 16.000 mensen om het leven, vele dorpen aan de kustlijn werden met de grond gelijk gemaakt.