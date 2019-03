Jenner groeide op voor het oog van de camera’s. Ze is het jongste kind van moeder Kris Jenner en vader Bruce Jenner, de voormalige olympische tienkamper die sinds 2015 door het leven gaat als vrouw en nu Caitlyn heet. Toen Kylie 10 jaar oud was, begon de realityshow Keeping up with the Kardashians, en sindsdien is haar hele familie beroemd van het beroemd zijn.

En nu is ze dus de jongste persoon ter wereld die het op eigen houtje tot miljardair schopt. De erkenning voelt goed, zei Kylie Jenner zelf tegen Forbes. ‘Het is een fijn klopje op de rug.’

De jonge vrouw, over wie al zo vaak is geschreven dat ze geen enkel talent heeft, liep tijdens het opmaken van haar met fillers gevulde lippen altijd tegen een probleem aan: haar lipliner kleurde nooit perfect bij haar lipstick. Zo kreeg ze het idee om haar eigen product te ontwikkelen.