In verkiezingstijd worden albino's in Malawi vermoord voor geluksdrank

Neushoorns worden in Afrika gestroopt om hun hoorn, die volgens Chinezen en Vietnamezen in poedervorm goed zou zijn voor de potentie en de mannelijke gezondheid. Een soortgelijke praktijk is er in Afrika als het gaat om albino’s, mensen met een witte huid zonder pigment. Mannen, vrouwen, kinderen en baby’s worden ontvoerd en gedood. Hun lichaamsdelen worden afgehakt, soms ook bij levende mensen. Botten, haren en het menselijke vlees worden vermalen en er worden toverdrankjes voor geluk van gemaakt die medicijnmannen voor veel geld verkopen.

Om actie tegen deze praktijken af te dwingen, gingen in Malawi de afgelopen week honderden mensen met albinisme drie dagen de straat op. In hoofdstad Lilongwe verzamelden zij zich voor het presidentiële paleis.

!Dit jaar zijn er alweer vier gevallen van mensen met albinisme die in Malawi slachtoffer zijn geworden van deze duistere tovenaarspraktijken', zegt Ikponwosa Ero, speciaal gezant van de Verenigde Naties ter bescherming van de mensenrechten van albino’s én zelf albino.