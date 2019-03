Elise (23) doet aan sugar daten: 'Seks hoort erbij, de mannen vragen er ook naar'

Elise (23) doet aan sugar daten. 'Ik heb er lang over getwijfeld, omdat ik nog nooit een lief had gehad. Ik wou eerst op normale dates gaan, omdat ik dacht dat niemand een ex-sugar baby zou willen'

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar sekswerk. Toen ik jonger was, wou ik stripper worden. Dat idee heb ik snel laten varen, omdat ik weinig danstalent heb. Sugar daten leek me aantrekkelijk als studentenjob.

De eerste keer dat ik op een sugar datingswebsite zat, was ik 19 jaar. Pas twee jaar later had ik mijn eerste sugar date. Ik heb er lang over getwijfeld, omdat ik nog geen lief had gehad. Ik wou eerst op normale dates gaan, omdat ik dacht dat niemand een ex-sugar baby zou willen.

Uiteindelijk koos ik toch voor het sugar daten. Mannen zouden sowieso op mijn zenuwen werken. Dan kon ik er maar beter voor worden betaald.

'Ik heb snel mijn kleren aangetrokken en ik ben gevlucht' Elise, 23 jaar

Met mijn eerste sugar daddy ging ik een koffie drinken. De tweede keer gingen we iets eten en op onze derde date trokken we naar een hotel. Hij had me nog steeds niet betaald, maar ik durfde er niet om te vragen. Ik was toen nog heel verlegen. Hij beloofde mij een reis en een bankkaart met geld erop. Die heb ik nooit gekregen. Altijd als ik over geld sprak, negeerde hij mijn berichtjes. Mijn eerste ervaring was dus niet erg positief. Mannen die niet betalen, last minute afzeggen of hun afspraak niet nakomen. Het komt wel vaker voor.

Ik bespreek op voorhand altijd een aantal regels. Ik maak duidelijk dat ik het niet zonder condoom doe. Ik laat ook altijd aan iemand weten met wie en waar ik afspreek, zeker als ik die persoon niet goed ken.

Ik heb al eens een sugar daddy gehad die weigerde om een condoom te gebruiken. Hij zei dat zijn penis “proper” was. Ik had nochtans gezegd dat ik het niet zou doen zonder. Ik voelde me toen zo oncomfortabel dat ik ben gevlucht. De volgende dag stuurde hij mij een heleboel kwade berichtjes. Elke sugar baby komt wel eens een klootzak tegen. Daarom zorg ik ervoor dat er altijd iemand weet met wie en waar ik afspreek, zeker als ik die persoon niet goed ken.

'Ik zoek vooral naar sugar daddies die ik voor een lange periode kan daten'

Ondanks die negatieve ervaringen, doe ik mijn werk graag. Ik vind het leuk om me op te maken en een extra centje te verdienen.

Ik zoek vooral naar sugar daddies die ik voor een lange periode kan daten. Dat zorgt voor vertrouwen en vriendschap. Met bepaalde mannen bouw ik echt een band op. Zo is er iemand die ik al anderhalf jaar zie. De klik is er. We praten veel en sturen memes naar elkaar. Als ik bij hem aankom, ben ik oprecht blij. Wanneer we afspreken is een avondje meestal samen gaan eten, gin tonic, filmpje en seks. Niet per sé in die volgorde.

Seks hoort bij sugar daten. De mannen vragen er ook naar. Zodra je daar voor wordt betaald, is het sekswerk in mijn ogen. Ik ken eigenlijk geen sugar babies die het niet doen met de daddies. De mannen waarmee ik afspreek zijn niet zo oud en lelijk als je zou denken. Het zijn vaak zakenmannen tussen de 40 en de 47 jaar. Ze zijn dus niet super oud. Als dat wel het geval is, spreek ik er niet mee af. 55 jaar is echt het maximum voor mij.

Ik ontmoet ook vaak hoogstaande politici. Ik herken ze niet allemaal. Maar ik weet dat als er in Brussel een bijeenkomst is van de Europese Unie ik plotseling veel meer berichtjes krijg.

'In drukke periodes ga ik soms een maand van de site. School gaat altijd voor'

Sugar daten is niet altijd makkelijk om te combineren met school. Na een lange lesdag ben ik vaak moe. Dan heb ik geen zin om me blij en sexy te gedragen. In drukke periodes ga ik soms een maand van de site. School gaat altijd voor.

Ik heb ondertussen ook een lief. Door de sugar dates, heb ik het soms moeilijk om tijd vrij te maken voor haar. Ze weet dat ik sugar date en heeft er geen problemen mee. Soms voel ik me er wel wat schuldig over. Maar uiteindelijk blijft het gewoon een job en dat weet ze.

Mijn ouders weten niet van mijn sugarbestaan. Ze maken soms wel mopjes over waar ik mijn geld vandaan haal. Als ik een reis boek, zeg ik tegen hen dat ik een deal aan de haak heb geslagen. Eigenlijk denk ik dat ze het wel weten, maar het niet durven uitspreken. Als moeder wil je niet dat je kind met meerdere mannen slaapt. Ik ga het niet ontkennen aan mijn ouders als ze ernaar vragen. Misschien vertel ik ze het wel als ik alleen woon. Ik wil gewoon niet zien dat ze erom wenen of het er moeilijk mee hebben.

Na mijn studie ga ik waarschijnlijk op zoek naar een normale job. Het sugar werk laten vallen? Nee, dat kan ik me niet inbeelden. Daarvoor doe ik het te graag. Het zal een beetje afhangen van hoe snel ik werk vind. Wie weet sugar date ik nog een halfjaar voltijds.

