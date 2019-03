Hij stapte rond 15 uur thuis op zijn elektrische fiets en verdween. De dag nadien rond de middag zag iemand Georges Van Quickenborne in een tuin staan in Sint-Martens-Latem, zo'n 40 kilometer van zijn woonplaats. De buurtbewoner belde de politie. Even later kon de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn vader, totaal uitgeput maar verder ongedeerd, weer in de armen sluiten.

Vincent Van Quickenborne «Wat hij al die uren gedaan heeft, weten we anderhalf jaar na de feiten nog altijd niet. We hebben het hem nadien niet meer gevraagd. Op aanraden van specialisten. Mensen met dementie worden best zo weinig geconfronteerd met het feit dat ze ziek zijn. Ze moeten eigenlijk vooral gerustgesteld worden. Het enige wat we weten is dat iemand hem iets heeft zien eten op de markt van Deinze.»

Voor de familie waren het erg bange uren. Tot vijf uur 's nachts zochten alle kinderen en schoonkinderen mee met de politie.