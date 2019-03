Is K-pop meer dan schone schijn? Twee K-pop sterren vallen van hun voetstuk door seksschandalen

De zang is zuiver, de aankleding perfect en de danspassen zijn superstrak. Ondertussen rommelt het in de wereld van de K-pop, de commerciële Koreaanse popmuziek die onder jongeren wereldwijd populair is. Twee grote sterren zijn van hun voetstuk gevallen door seksschandalen en de vraag is wat er nog volgt.

Jung Joon-young was jarenlang een idool, vooral van jonge meisjes. Nu worden zijn fans geconfronteerd met berichten over seksfilmpjes, die Jung maakte van escapades met verschillende vrouwen. De dertigjarige ster heeft inmiddels schuld bekend. 'Ik geef al mijn misdaden toe', zegt Jung in een verklaring die woensdag naar buiten kwam.

'In Zuid-Koreaanse media doen veel verhalen de ronde over geheime opnames die online gedeeld worden'