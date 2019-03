Je bent jong en je wilt wat… zingen in een kerkkoor? 'Het klassieke en religieuze schrikt echt af'

De jeugd: heel de dag tokkelen op hun smartphone, matige rapnummers luisteren, ongecontroleerd bingedrinken en zingen in een kerkkoor. Euh, zingen in een kerkkoor? Humo ging op zoek naar jongeren met hobby’s uit de tijd van toen. Nu lp’s verzamelen en analoge fotografie terug hip zijn, is het misschien ook tijd om koorzingen, petanque en andere stoffige tijdsbestedingen nieuw leven in te blazen.

Naam: Riete De Taeye

Leeftijd: 22 jaar

Hobby: zingen in een kerkkoor

HUMO Waarom zing je in een koor?

RIETE DE TAEYE ​«Van kleins af aan ging ik al mee naar koren. De helft van m’n familie zit in het koor en mijn vader is zelfs dirigent. Toen mijn broer en ik 5 of 6 jaar waren, wilden we al dolgraag mee doen.»​

HUMO Dit is een echt kerkkoor?

DE TAEYE ​«Het was oorspronkelijk een kerkkoor. We zongen veel op trouwfeesten, begrafenissen, kerst- en paasmissen, maar dat gebeurt nu nog maar zelden. Er zijn gewoon veel minder missen, maar het koor is gebleven. En dat is voor mij het belangrijkste.»​

HUMO Is er een manier om koren een fris imago geven?

DE TAEYE ​«Het feit dat koren niet meer in zijn, ligt vooral aan het repertoire dat ze zingen. Het klassieke en religieuze werk schrikt echt af. Daarom zingen we nu vooral hedendaagse nummers van artiesten zoals Hooverphonic of Adele, dat spreekt veel meer aan.»

​HUMO Zouden gospelkoren ook aanslaan in België?

DE TAEYE ​«Ik denk dat de Belgen te weinig uitgelaten zijn (​ lacht). ​We zijn van nature toch erg gereserveerd. Ikzelf vind gospel nochtans supertof. Ik denk dat niet alleen de koren, maar ook de missen er veel meer volk door zouden trekken.»​

HUMO Hoe reageren leeftijdsgenoten als je zegt dat je in een kerkkoor zingt?

DE TAEYE ​«De meesten reageren heel positief, al vermeld ik het woord ‘kerk’ er niet altijd bij. We doen veel meer dan misliedjes zingen. Mijn broer en ik zijn jaren geleden begonnen als enige kinderen, maar nu is het een heel gemengde groep. Ons oudste lid is 80 en ons jongste is amper 12.»​

HUMO Jullie koor doet het dus goed?

DE TAEYE ​«Ja! Ons ledenaantal is de laatste tien jaar verdubbeld: we hebben nu vijftig actieve leden. De meesten sluiten zich aan nadat ze ons eens bezig hebben gezien. Het voordeel is dat je ook geen ervaring moet hebben om bij ons koor te komen. Je hoeft zelfs geen noten te kunnen lezen. Dat maakt de stap veel kleiner.»​

HUMO Het zit dus in de laagdrempeligheid.

DE TAEYE ​«Absoluut. We zullen nooit een perfecte uitvoering van de Mattheuspassie van

Bach ​kunnen brengen, maar we doen het vooral voor ons plezier.»​

HUMO Wat met mensen die voor geen meter kunnen zingen en toch in het koor willen?

DE TAEYE ​«Die plaats je niet voor de microfoon tijdens het optreden (​ lacht). ​Maar valse noten zijn even welkom op onze toonladder.»​

HUMO Heb je er al ooit iemand mee kunnen versieren?

DE TAEYE ​«Eigenlijk wel. Ik heb mijn vriend leren kennen via het koor. Hij speelt in een concertband en tijdens een gezamenlijk concert met ons koor is de vonk overgeslagen. Zingen in een koor is dus niet alleen een leuk tijdverdrijf, je kunt er ook de liefde van je leven vinden.​»

