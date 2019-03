Jaarlijks worden minder rijbewijzen uitgereikt: jongeren verkiezen alternatieven

Tine Van Den Poel is 25 jaar en overtuigd rijbewijsloos. Net zoals haar vriend, overigens. Ze wonen in het centrum van Antwerpen en daar werken ze ook.

Tine «Op mijn zeventiende konden we op school ons theoretisch rijexamen afleggen. Ik heb dat niet gedaan. Ik wist toen al zeker dat ik er toch niets mee ging doen: ik reed toen al nauwelijks nog mee als passagier, waarom zou ik dan zelf willen rijden? Ik ben nog steeds niet van idee veranderd. Dat is een grote luxe, dat weet ik wel. Wij hebben gewoon echt geen auto nodig.»

Tine en haar vriend zijn niet de enigen die geen zin meer hebben in een rijbewijs. In 1995 werden er nog 143.003 rijbewijzen uitgereikt, 22 procent meer dan de 111.991 van in 2018, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit. Sindsdien werden er stelselmatig minder roze papiertjes uitgedeeld. De grootste daling is ingezet na 2010: het aantal behaalde rijbewijzen daalde sindsdien met 18 procent. Vooral bij jongeren is de afname aanzienlijk.