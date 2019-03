'#Trashtag challenge': eindelijk een núttige internethype

In 2018 legden mensen op beeld vast hoe ze ostentatief de grond opzochten ('Neymar challenge') en danste men gevaarlijk langs de auto op de tonen van Drake's 'In My Feelings' ('Kiki challenge'). Eerder waren er nog de pseudo-hilarische 'Harlem Shake' en 'mannequin challenge', en vergeet ook het nu en dan fatale 'planking' niet. Soms werd het écht gevaarlijk: in 2017 aten jongeren giftige waspads, met een verfrissend glaasje javel on the side. En dan was er nog die verschrikkelijke 'blue whale challenge'. Ja: internet challenges zijn meestal banaal en - excuseer ons taalgebruik - fucking idioot. Gelukkig is er nu '#Trashtag'.

Eerder dit jaar probeerde Facebook ons nog wat extra visuele data te ontfutselen met de '10 years challenge'. Ook voor de '#Trashtag-challenge' dient u een 'voor en na'-beeld te delen, zij het niet van uw eigen arrogante smoel. Nee: voor de nieuwste internethype zoekt u een smerig plekje natuur op dat onderhevig is geweest aan sluikstorten of eender welke andere vorm van vuilnisoverlast, legt u het vast op camera, om vervolgens de handen uit de mouwen te steken, de omgeving proper te maken en achteraf een satisfying foto te maken van het resultaat.

Nee, de '#Trastag challenge' gaat de milieuproblematiek niet oplossen - daarvoor zijn systematische oplossingen op hoger niveau nodig. Wat de hype wél doet, is het bewustzijn verhogen. Kijk hoe huiveringwekkend veel plastic er rondslingert (en dus geproduceerd wordt). Het resultaat van de challenge zijn vaak tientallen vuilniszakken vol moeilijk afbreekbare rotzooi, die daarna richting recyclage worden gestuurd. '#Trashtag'-deelnemers zijn kleinschalige superhelden.

Bekijk hier enkele voorbeelden van de '#Trashtag challenge':

Tja, in Nederland hebben we een #klimaatmars , maar de eerste Nederlandse #trashtag foto's moeten nog online komen... pic.twitter.com/VH2ebd0DpL — Risotto (@Risotto64754708) 11 maart 2019

Hey @camerondallas the community in my home town in Mexico got together and cleaned up garbage #TrashChallenge #TrashChallenge #trashtag pic.twitter.com/hk9kNTVmSZ — GermanG (@ger__mann) 11 maart 2019

#trashtag -Just one of the many days cleaning up our local water ways. Featuring Selma Kayak and Large Marge the Garbage Barge. https://t.co/R2p0cGLsHb pic.twitter.com/wFX3ysBc7p — Daily Pictures (@getyerfix) 10 maart 2019

Along the Potomac River south of Washington, DC #trashtag pic.twitter.com/n2uPL52LZG — Robbie McNeil (@RMcNeil2105) 10 maart 2019