'De heersende attitude is dat wat vandaag in Afrika gebeurt het probleem van de Afrikanen is, en niet dat van ons', maakt theatermaker Luk Perceval (61) zich boos. 'Die attitude moeten we ter discussie stellen. Want ze is verschrikkelijk. Daarom vind ik het nodig om de kolonisatie te thematiseren.'

Het mag duidelijk zijn: Black: The Sorrows of Belgium I: Congo, Percevals nieuwe productie bij NTGent, is niet van plan een mild beeld van de kolonisatie te schetsen. Een van de leidende verhaallijnen in Black is het relaas van William Henry Sheppard, een Amerikaanse, zwarte missionaris die als een van de eersten de misdadige uitbuiting door Leopold II en de Belgen aan de kaak stelde. De opvallendste namen op de affiche van Black zijn Frank Focketyn, Peter Seynaeve en Tom Dewispelaere. Maar ook minder bekend talent, zoals Yolanda Mpelé, Aminata Demba en Nganji Mutiri, staat op de scène. Die laatste kruipt in de huid van Sheppard.

'Ik was een van de laatsten om me bij dit project aan te sluiten', zegt Mutiri (38), die behalve als acteur ook actief is als filmmaker en fotograaf. 'Ik was meteen geïnteresseerd, aangezien ik in Congo geboren ben er tot mijn zestiende heb gewoond. Maar ik wist niet wie Luk Perceval was – ik ben nog redelijk nieuw in de Belgische theaterwereld. Dus heb ik ‘Luk Perceval’ gegoogeld en een vriendin uit Antwerpen gebeld. Ze antwoordde: ‘Niet twijfelen, gewoon meedoen.’'