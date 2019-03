Arnout van de Rijt mag graag geld uitdelen aan vreemden. Dan struint hij over een website als Kickstarter, waar ondernemers via crowdfunding financiers zoeken om een product of dienst te lanceren. Een ontwerper die een nieuwe fietsoutfit wil maken, een kunstenaar die oude, beschadigde foto’s wil herstellen. Kleine ondernemers die een paar duizend euro zoeken om hun project van de grond te krijgen. Maar is wat ze nastreven the next big thing of iets dat tot falen is gedoemd?

Voordat de filantropen van het internet een kans hebben gekregen dit zelf in te schatten, komt ineens uit het niets socioloog Arnout van de Rijt. Als een soort hogere macht met een zak vol dollars, kiest hij tweehonderd van die nog onbekende projecten uit, om de helft ervan totaal willekeurig te trakteren op een donatie.

Alsjeblieft, 25 dollar voor je plan om een nieuw type fietsoutfit te maken. Hier, voor je fotoproject, 50 dollar.

Wat de gelukkige ontvangers op dat moment niet weten, is dat ze onderdeel zijn geworden van een wetenschappelijk experiment betaald uit een Amerikaans onderzoeksbudget. Wat doet zo’n eerste mazzeltje met je succeskansen? Dat is de onderzoeksvraag die Van de Rijt – destijds onderzoeker bij State University of New York, nu hoogleraar in Utrecht – wil beantwoorden.