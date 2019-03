Psychologe Julia Shaw: 'Michael Jackson was geen monster. Hij had hulp nodig'

'‘Kwaadaardige mensen bestaan niet. We zijn allemaal mensen die betere of slechtere beslissingen nemen’' Julia Shaw

Michael Jackson, Jimmy Savile en Walter Capiau, drie kindervrienden die regelmatig over de seksuele schreef gingen zonder dat iemand het zag. We waren op zoek naar monsterlijke pedofielen, die onschuldige kindertjes de struiken in trekken om hen daar te verkrachten, terwijl het onaanvaardbare gedrag zich recht voor onze neus afspeelde, in de tv-studio, waar een kind op schoot werd genomen en kusjes moest geven aan de grote kindervriend, waarna ze samen in de coulissen verdwenen. We waren ziende blind.

'Dat is de reden waarom de reportage over Michael Jackson belangrijk is', zegt Julia Shaw, 'niet omdat we nu eindelijk beseffen wat voor een monster die man was, maar precies het tegengestelde, omdat ze ons de realiteit toont, dat pedofielen geen monsters zijn, maar mensen zoals jij en ik, die hulp nodig hebben omwille van hun onaanvaardbare seksuele voorkeuren.'