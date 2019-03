Sommige lijken op een paddenstoel, kort en breed. De andere, lang en smal, doen dan weer denken aan een kaars. Stap de woonkamer van professor Piet Hoebeke binnen en je blik blijft hangen bij een reeks houten en ivoren fallussen. 'Vervaardigd in Afrika, op de kop getikt in antiekzaken', licht hij toe. Het kan niet missen dat deze man een boek uitbrengt over het orgaan dat hij het vaakst ziet passeren. Want ofwel buigt hij zich als kinderuroloog over genitale afwijkingen, ofwel opereert hij transmannen – vrouwen die man willen worden.

In De penis. Weetjes en kneepjes voor dagelijks gebruik wil Hoebeke mannen bewuster maken van hun lid. Want ook al heeft ongeveer de helft van de wereldbevolking er een, en maakt de andere helft er regelmatig gebruik van, toch heerst er nog veel onwetendheid over, merkt hij. 'Zo had ik onlangs een man van bijna dertig op consultatie. Hij zag lijkbleek, want hij had een tumor gevoeld in zijn balzak. Ik kon hem meteen feliciteren: hij had na al die jaren voor het eerst zijn bijbal ontdekt. Blijkbaar had hij nooit eerder gevoeld wat er zoal aan zijn lijf hing.'

- U zag in uw carrière al meer dan tienduizend penissen. In hoeverre was dat een jongensdroom?