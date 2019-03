Waarom #selfcare schadelijk kan zijn voor uw geestelijke gezondheid

‘Vijf uur voor ik me liet opnemen in de crisispsychiatrie lag ik met peperdure houtskoolpatches op mijn gezwollen ogen omdat ik niet wilde dat mijn pilatesleerkracht zou zien dat ik weer een hele dag had gehuild. Ze zag het toch. En ze liet me een oefening doen om mijn heupgewrichten te openen, want daar zitten volgens haar al onze emoties opgekropt. Na de les kon ik niet meer op mijn benen staan, maar dat had niets met die work-out te maken.’

‘#Selfcare’. Onder die noemer post Hannah* (32) haar wekelijkse pilatessessie op Instagram. Soms vergezeld van een ‘Bend me, don’t break me’. Hannah heeft verschillende afweermechanismen om de atoombom in haar hoofd niet te doen ontploffen. Ze probeert suikervrij te eten, maakt veel wandelingen, heeft meditatie-applicaties op haar telefoon en ‘ontprikkelt’ regelmatig met bruisballen die namen als Cheer Up Buttercup en The Big Sleep dragen.

Hannah is lang niet de enige die heil zoekt in #selfcare, het hashtag verworden concept van lief zijn voor jezelf. Gezichtsmaskertjes leggen is #selfcare. Je berichten drie dagen lang negeren is #selfcare. Lieve boodschappen schrijven op de spiegel is #selfcare. Een detoxsapjeskuur volgen is #selfcare, maar pizza eten in bad met een glas ijskoude wodka is evengoed #selfcare.