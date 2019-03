Op de ochtend waarop de pandemie uitbrak in de Verenigde Staten, in de fictie van videogame The Division 2 tenminste, hadden de inwoners van Washington DC gewoon een dag als een andere verwacht. ‘Koffie en gratis wifi’, zo benoemt de vertelstem het aan het begin van de game. Maar die tijden lijken enkele maanden later, op het moment waarop de speler zwaargewapend de stad binnentrekt, voorgoed tot het verleden te behoren.

In The Division 2 is de speler een lid van een (fictieve) door de Bush-administratie in het leven geroepen geheime burgergroepering die, in het geval van een ramp die de VS platlegt, de geordende samenleving weer moet helpen opstarten. In de eerste Division-game, uit 2016, werd een New York van vlak na de val vertoond. In deze opvolger wordt de actie verplaatst naar het politieke hart van de voormalige VS, en komt de speler terecht op pleisterplaatsen van de Amerikaanse democratie, zoals het Witte Huis, het Capitool en The Mall daartussen. Alleen zijn ze nu deels door de natuur overwoekerd, zwerven er wilde dieren door de straten, en worden stadsdelen bezet door gewapende milities.