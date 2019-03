Een miljoen Belgen hebben last van migraine, maar over de ziekte weten we maar weinig

Het gesprek begint met een bulderende lach. 'U wilt weten wat een migraine-aanval is? Ha! Als ik dat wist, kreeg ik de Nobelprijs.' Wat niet wil zeggen dat Michel Ferrari niets over ­migraine weet te zeggen. Anderhalf uur lang vertelt de hoogleraar neurologie van het Leids UMC er over. Legt hij stukjes op tafel waarvan hij wel ongeveer een idee heeft hoe ze in de puzzel moeten passen. Maar de migraine-­expert van Nederland erkent dat hij zelden exact weet hoe het zit. Dat geldt voor de gehele geneeskunde, verontschuldigt hij zich. 'Van bijna geen enkele ziekte kunnen we zeggen: dit is de oorzaak.'

'Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het de op één na meest belastende ziekte. Alleen rugklachten scoren hoger'

Langzaam maar zeker pelt hij de ziekte af, laag voor laag. Aan het oppervlak liggen de ­uiterlijke kenmerken, zoals het vóórkomen, de symptomen en de maatschappelijke gevolgen. Dan fileert hij de fases van een aanval, hun samenhang, de verschillen tussen patiënten en de misverstanden. Ten slotte vertelt hij over de processen in het brein, over elektrische ontladingen en chemische reacties. Een verhaal dat doorspekt is met medische termen en eindigt met een eenvoudig klinkende conclusie: 'De hoofdpijn van migraine wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een steriele ontsteking van de hersenvliezen.'