Met hulp van een Deense professor heeft Humo's eigen relatiepsycholoog deze, vrij fabuleuze, zelftest gebouwd. In tien vragen brengen we uw persoonlijkheid, onhebbelijke karaktertrekken en heimelijke partnervoorkeur in kaart, en wordt u gekoppeld aan een van de kandidaten uit onze database. En wat heeft u een geluk: in onze database zitten momenteel alleen maar prachtige kandidaten!