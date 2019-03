Elke dag een joint? Drie keer meer kans op psychose

Wie elke dag cannabis gebruikt, loopt drie keer meer kans op een psychose dan wie dat nooit doet. Dat blijkt een studie van Kings’ College in Londen die gisteren verscheen in The Lancet Psychiatry. Zo is er voor het eerst een grootschalige bevestiging voor een verband dat al jaren voor discussie zorgt.

Psychiater Manuel Morrens (UAntwerpen) «De vraag is altijd: zouden die mensen nooit een psychose hebben gehad zonder cannabis. De impact op de individuele kwetsbaarheid ken je nooit op voorhand. Daarvoor heb je grote studies nodig op het niveau van de hele samenleving.»

Belgowiet

De nieuwe cijfers sturen wel in die richting. De onderzoekers controleerden op elf plaatsen in Europa alle nieuwe gevallen van psychose tussen 2010 en 2015, op basis van wie zich aanmeldde bij de mentale gezondheidsdiensten. Vooral in Londen en Amsterdam, twee steden waar cannabis met hoge concentraties aan het werkzame bestanddeel THC ruim verkrijgbaar is, bleken heel wat psychoses gelinkt aan veelvuldig wietgebruik. Over alle steden heen hield zo’n een op de vijf psychoses verband met dagelijks gebruik van cannabis.