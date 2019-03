Waarom na 6 jaar 'war on drugs' het geweld in Antwerpen maar blijft toenemen

Lees ook: Hoe de Marokkaanse cocaïnemaffia Antwerpen veroverde: molotovcocktails, kalasjnikovs, ontvoering en omkoping

Op 9 maart 2016 vond een voorbijganger ’s ochtends een afgehakt hoofd op de stoep voor een shisha-lounge in Amsterdam. De bar waar klanten waterpijp roken, was de pleisterplaats van een van de grote drugsclans. De afrekening was het hoogtepunt van een bloedige drugsoorlog die sinds 2012 woedde bij de Nederlandse ‘mocromaffia’. In die jaren werden er meer dan 30 personen geliquideerd in Marokkaanse milieus.