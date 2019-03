Google stort zich op de gamemarkt met Netflix-achtige dienst

Stadia werd dinsdag gepresenteerd op de Game Developers Conference in San Francisco. Gamers hoeven zelf geen games te downloaden en te installeren; alles staat op de servers van Google. Ook is er geen speciale hardware nodig. Google benadrukt dat de games straks op alle mogelijke apparaten – laptops, mobieltjes, tv’s, tablets, noem maar op – kunnen worden gespeeld.

Hiermee wil Google de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld Microsoft, Sony en Nintendo, die al jarenlang de gamemarkt beheersen met hun speciale consoles. Google komt echter niet met een eigen console. Wel presenteerde Google een controller die het gamen gemakkelijker maakt, maar die is alleen écht nodig in combinatie met een tv.

Integratie met YouTube

Het idee van zo’n Spotify- of Netflix-achtige dienst voor games is overigens niet nieuw (het Nederlandse Utomik doet dit bijvoorbeeld al langer), maar Google heeft naast de diepe zakken het voordeel dat ze Stadia kan promoten via andere diensten. Zo zal er een zeer nauwe integratie met YouTube zijn. Nu al wordt YouTube – net als Twitch van concurrent Amazon – veel gebruikt voor het streamen van games. Fans kunnen dan meekijken met bekende gamers. Volgens Google kijken er nu dagelijks meer dan 200 miljoen mensen op YouTube naar games-gerelateerde filmpjes.

Vanaf YouTube komt er aan het einde van een gamevideo een knop waarmee fans met één klik die game kunnen gaan spelen. En vanaf de draadloze controller is het ook weer met één druk op de knop mogelijk om games op YouTube te streamen. Die controller maakt (via wifi) rechtstreeks contact met de servers van Google en niet met het apparaat waarop op dat moment gegamed wordt. Dit moet er volgens Google voor zorgen dat gamers naadloos van bijvoorbeeld mobieltje kunnen verder spelen op tv.

België

Onduidelijkheden zijn er ondertussen nog genoeg. Zo is het nog niet helder welke games allemaal beschikbaar zullen zijn voor Stadia. Tijdens de presentatie liet Google onder andere Assassin’s Creed: Odyssey en Doom: Eternal zien. Verder is nog niet duidelijk of mensen per game zullen betalen of dat er – waarschijnlijker – een abonnementsmodel komt. Stadia komt later dit jaar op de markt, te beginnen in de Verenigde Staten, Canada en delen van Europa. Wanneer België precies aan de beurt is, is nog niet bekend.

