Je bent jong en je wilt wat… volksdansen? 'Jongens die komen vragen of ze deze dans van jou krijgen, heerlijk!'

Naam: Ellen Driessens

Leeftijd: 24 jaar

Hobby: folkdans

HUMO Jij doet folkdans (met de ‘f’), maar wat zijn de verschillen met volksdans, behalve dan de eerste letter?

ELLEN DRIESSENS «Folkdansen komt eigenlijk van het volksdansen. Volksdansers voeren vaste, ingeoefende dansen uit en treden op in traditionele kledij. Bij folkdans (met de ‘f’) gaat het niet om de dans zo juist mogelijk uit te voeren. De nadruk ligt meer op de sfeer, de gezelligheid en het gevoel van samenzijn. De stijl van dansen evolueert ook doorheen de tijd. Het is dus volksdans in een nieuw jasje en zonder boerinnenkapje.»

HUMO Waar vindt dit gezellig gebeuren plaats?

DRIESSENS «Ik doe het niet in een club en ik volg er ook geen les voor. Ik ga enkel naar folkbals.»

HUMO Folkbals?

DRIESSENS «Dat zijn bals die georganiseerd worden in Gent, Antwerpen of Brussel. Daar is het echt dansen voor je plezier, net zoals bij het uitgaan, alleen klinkt hier geen fuifmuziek, maar folkmuziek. En dat is veel toffer dan een avond in de Overpoort; hier sta je niet in je eentje op wat geboenk te bewegen, maar dans je allemaal samen.»

HUMO Dus je moet vooraf alle dansen al kennen?

DRIESSENS «Nee. Voor aanvang van het bal, is er altijd een initiatie tijdens welke de dansen worden aangeleerd. Daarna wordt er in het rond gedanst: cirkeldansen, koppeldansen; één groot gezellig gebeuren.»

HUMO Hoe worden de koppels gevormd?

DRIESSENS «Echt nog zoals het hoort. Alles gebeurt op de charmante manier, zoals onze grootouders het gewend waren. Jongens die komen vragen of ze deze dans van jou krijgen: zo romantisch kan het vandaag nog steeds. (lacht) Je danst dus meestal met mensen die je niet kent, maar dat maakt het net zo leuk. Er heerst een enorm gevoel van gelijkwaardigheid: iedereen doet mee en iedereen hoort er bij.»

HUMO Het klinkt bijna als een hedendaags hippiegebeuren

DRIESSENS «Zo kan je het wel omschrijven. Het is echt bijna utopisch. Iedereen danst met iedereen: oud, jong, allemaal gelijk en allemaal gelukkig.»

HUMO Ook als die vreemde oude knar jou ten dans vraagt?

DRIESSENS «Natuurlijk dans je niet met iedereen even graag, maar dat maakt niet uit. Met de liveband die aan het spelen is en de geweldige sfeer die erbij hoort, wil ik zelfs graag dansen met die man van 50.»

HUMO Staat een jaloers vriendje of vriendinnetje bij sommigen in de weg?

DRIESSENS «Zeker en vast. Je moet je partner vertrouwen, want ten slotte staat hij of zij daar een hele middag buik aan buik met andere mensen. Aan de andere kant is het ook de ideale plek om aan een lief te geraken. Je leert er erg gemakkelijk mensen kennen.»

HUMO Hoe reageren leeftijdsgenoten?

DRIESSENS «De meesten weten niet goed wat het is of hebben een verkeerd beeld. Vaak vinden ze het ook raar dat ik een hele dag met mensen dans die ik totaal niet ken. Ik neem ze soms gewoon eens mee. De meesten vinden het dan de max en blijven daarna komen, maar voor sommigen gaat die gezellige openheid wat te ver. Je moet echt wel sociaal zijn om het leuk te vinden.»

HUMO Hoe kunnen we folkdans een fris imago geven?

DRIESSENS «Het probleem is dat er niet altijd zo’n folkbal in de buurt is. Enkel in de grootsteden heb je dat nu. In Gent werkt het bijvoorbeeld enorm goed en trekt het heel veel jongeren aan. Ik denk dat dit in eender welk dorp ook kan. Hoe meer folkbals, hoe meer vreugd.»

HUMO Een club in de Overpoort die folkbals organiseert: wat denk je?

DRIESSENS «Ik denk dat het overpoortvolk daar niet klaar voor is. Die openheid is er jammer genoeg nog niet. Het is niet erg dat je liever op jezelf danst op radiohitjes, maar de wereld zou veel mooier zijn met wat meer folk.»

