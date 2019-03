Een 6,55 op 10 voor levenstevredenheid, zo luidt het ietwat magere geluksrapport van de Belg. De afgelopen twee jaar onderzocht de UGent, onder leiding van gezondheidseconoom Lieven Annemans en op vraag van levensverzekeraar NN, de vraag: wat maakt de Belg gelukkig? 3.770 Belgen werden daarvoor bevraagd.

Uit de slotsom - omgedoopt tot 'taartdiagram van het zuiver Belgisch geluk' - komen de vier belangrijkste hefbomen voor ons geluk naar voren: sociale relaties (8,9 procent), gezondheid (7,5 procent) en de financiële situatie of de relatie met een partner (beiden 6,5 procent). 'Onze levenstevredenheid is dus heel erg maakbaar', concludeert Annemans uit het feit dat alle bestudeerde domeinen bijna 60 procent van onze levenstevredenheid beslaan. Onze genetische aanleg speelt bijvoorbeeld ook een rol waar we (nog) geen vat op hebben.

De resultaten werden woensdag voorgesteld op de internationale dag van het geluk. Die 6,55 op 10 valt opmerkelijk lager uit dan wat andere nationale of internationale rapporten aangaven, zoals het gelijktijdig verschenen Global Happiness Report. Daar schommelt België al jaren rond de 7 op 10. Anonieme bevragingen kunnen nu eenmaal tot eerlijkere antwoorden leiden, is een mogelijke verklaring volgens de onderzoekers.