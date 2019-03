Met deze psychologische trucs verleiden games als Fortnite en Candy Crush je tot geld spenderen

'Nou moet ik wel uitkijken dat ik het niet te tof ga vinden. Daar gáát mijn weekend.' Tony van Rooij, deskundige op het gebied van gameverslaving bij het Trimbos-instituut, zit op zijn zolderkamer in Utrecht. Zijn linkerhand ligt op het toetsenbord, zijn rechterhand omklemt de muis. Op het scherm voor hem rent een figuur in blauwgroen pak door een cartooneske wereld. Langs rustieke stadjes, uitgestrekte grasvelden, een Vikingschip op een besneeuwde bergtop.

Dit is de wereld van Fortnite, elke maand bezocht door tientallen miljoenen spelers. Zij vechten met geweren, granaatwerpers, zelf opgeworpen muren en boobytraps. Aan elk potje doen honderd mensen mee, wie als laatste over is, wint. Allemaal zonder bloed of zichtbaar leed, waardoor het spel extreem populair is bij kinderen.

Fortnite was met 2,4 miljard dollar aan inkomsten in 2018 de bestverdienende game ooit, maakte onderzoeksbureau SuperData onlangs bekend. Niet dankzij mensen die het spel kopen, want Fortnite is gratis. De makers verdienen geld aan de verkoop van pakjes en dansjes voor het poppetje waarmee je speelt. En aan het verkopen van uitdagingen die, na voltooiing, leiden naar nóg meer pakjes en dansjes.