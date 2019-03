1 Vanuit depressie of andere stoornis

'Ik sloeg in paniek. Wat als ik dood ben en Eline niet? Ik kon haar niet achterlaten. Toen hield ik een plastic zak op haar mond. Ze heeft geen kik meer gegeven.' Voor het Leuvense hof van assisen vertelde neurochirurge Mehrnaz D. dat het wel degelijk de bedoeling was dat zij en haar dochter op die bewuste nacht in juli 2017 samen uit het leven zouden stappen. Eline (14), bij wie in 2009 schildklierkanker was vastgesteld, leefde volgens haar moeder met een constante angst om te hervallen. Mehrnaz D. diende het meisje een overdosis kalmeerpillen toe, om haar daarna te verstikken.

Sinds de late jaren zestig hebben sociaal wetenschappers wereldwijd kindermoorden bestudeerd. Vooral de laatste twee decennia nam het onderzoek een vlucht, zeker in het Westen. Volgens die experts is de pathologische kinderdoding, die voortkomt uit een ernstige psychische stoornis, een van de meest voorkomende types. Vaak gaat de kindermoord hier hand in hand met een dader die zichzelf van het leven wil benemen, en dan vooral depressieve, suïcidale moeders.

In sommige gevallen is er sprake van een mercy killing of een genademoord, duidt forensisch psychologe en criminologe Marieke Liem (universiteit van Leiden), die al meerdere publicaties wijdde aan het onderwerp. 'Je ziet het bijvoorbeeld bij kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. De dader meent dat het kind enorm afziet en wil het tegen dat leed, en tegen een slechtere toekomst, beschermen. We spreken dan van een pseudo-altruïstische moord: vanuit het standpunt van de dader is het kind zo beter af, al kan het daar zelf natuurlijk helemaal anders over denken.'