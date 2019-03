Je bent 30 en je kunt al niet meer mee? Dan kun je terecht in dit resort

In een luxeresort in de Mexicaanse staat Baja California Sur was het volop bekomen van een dagje delen hoe moeilijk het is om ouder te worden. Sommige deelnemers ijsbeerden bij valavond piekerend langs de Pacific Coast. Andere namen hun toevlucht tot de bibliotheek van het resort, waar ze een keuze konden maken uit categorieën als ‘Wat de dood ons leert over het leven’ en ‘De onverwachte geneugten van de ouderdom’.

De volgende dag plakten de deelnemers briefjes op borst, armen en gezicht over de ongemakken van het ouder worden, die ze daarna in het vuur gooiden. Er waren ook therapeutische sessies over intergenerationele samenwerking en de aanvaarding van de dood.

Dat sommigen in het luxeoord dertigers en veertigers waren, leek niemand vreemd te vinden.