'Ik denk niet dat Apple inhoudelijk met een totaal nieuw concept zal komen' zei Tom Evens, professor media-economie (UGent), maandag in een voorbeschouwing aan De Morgen. Hij kreeg gelijk. Apple TV+, de zogenaamde Netflix-killer, lijkt in eerste instantie niet veel te verschillen van Netflix of de aangekondigde streamingdienst van Disney.

Meer zelfs, het klinkt allemaal wat ingewikkeld. Waar u en ik dankzij Netflix gewoon zijn om films en series van verschillende producenten in een en dezelfde app te bekijken, komt Apple met twee verschillende diensten. Er is Apple TV+, de thuishaven voor Apple-originals. Zo kwamen onder andere regisseur Steven Spielberg, actrices Jennifer Anniston en Reese Witherspoon en tv-fenomeen Oprah Winfrey hun projecten met veel poeha voorstellen in het Steve Jobs Theater in Cupertino. Daarnaast kondigde Tim Cook ook Apple Channels aan. Daar verschijnen vooral series, documentaires en nieuwsprogramma’s van partijen waar Apple mee samenwerkt. Denk aan Amerikaanse netwerken zoals CBS, Viacom en Starz.

De Nederlandse website iCulture gaat ervan uit dat Apple TV+ in de herfst ook in België beschikbaar zal zijn, Apple Channels lijkt dan weer vooral een dienst die enkel op de Amerikaanse markt uitgerold zal worden. Hoe Tim Cook en zijn collega’s het verschil willen maken met concurrenten, is niet meteen duidelijk. Zo is Apple niet alleen redelijk laat met zijn streamingdienst, het investeert in vergelijking met concurrent Netflix nog relatief weinig in eigen films en series. Al wist Oprah Winfrey wel heel goed waarom zij voor een samenwerking met Apple koos: 'Because they’re in a billion pockets, y’all' (Omdat ze in de broekzak van een miljard mensen zitten, FE). Hoeveel de nieuwe streamingdienst zal kosten, vonden ze bij Apple niet de moeite om te communiceren.