Actievoerders hebben deze ochtend bij wapenfabrikant CMI Defence in Seraing een spandoek ontrold met de slogan ‘Jemen: 60.000 doden. Stop het bewapenen van de Saudi’s’. Ook sinds het staakt-het-vuren in december zou nog altijd naar schatting elke acht uur een burger sterven ten gevolge van de oorlog. De Saudi’s bombardeerden net nog een basis van de Houthi’s in de buurt van de Jemenitische hoofdstad, meldde Al Arabiya.

'Ons rapport toont hoe BelgieĢˆ rechtstreeks betrokken is bij een van de brutaalste en meest bloedige oorlogen wereldwijd' Bram Vranken, Vredesactie

België steunde het staakt-het-vuren in de VN-veiligheidsraad, maar Oxfam wijst op de dubbelzinnige houding. “Zolang er Belgische wapens aan actoren in het conflict worden geleverd, hebben de diplomatieke inspanningen van België binnen de VN weinig effect.”