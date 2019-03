Burgemeester Blankenberge reageert op video Clement Peerens: 'Hier is iedereen welkom, ook Hugo Matthysen'

Clement Peerens kwam vandaag met het nummer 'Blankenbaarge' uit bezorgdheid om 'the invasion of bakfietspeople' in de kuststad. 'Deze sympathieke stad is al honderd jaar lang de vakantiebestemming van de eenvoudige Antwerpenaar, die daar altijd hartelijk werd ontvangen. De relatie autochtoon-toerist was er één van wederzijds respect. Maar de volkse Antwerpenaar wordt daar sinds een paar jaar verdrongen door culturo’s en hipsters van ’t stad die Oostende inmiddels een beetje belegen vinden.'

'Ik ben eigenlijk aangenaam verrast,' reageert burgemeester Dumery in een video op de Facebookpagina van Stad Blankenberge. 'Je hebt echt gesnapt waar we hier mee bezig zijn geweest: we hebben inderdaad van Blankenberge een hippe stad gemaakt. Maar in onze hippe badstad is iedereen welkom. Ook jij Hugo Matthysen, en breng maar Clement Peerens en zijn Nancy mee.'

Bekijk hier de videoclip: