Deze gestolen Picasso was 20 jaar spoorloos. Totdat kunstdetective Arthur Brand bezoek kreeg

Verpakt in twee aan elkaar geplakte vuilniszakken werd het gestolen olieverfschilderij van Pablo Picasso aan Arthur Brand overhandigd, in zijn appartement in Amsterdam. Met trillende handen haalde hij het plastic van het schilderij af, en daar was het echt, Buste de Femme, in al zijn kubistische veelkleurigheid. Met linksonder geverfd het jaar dat de Spaanse kunstenaar het had gemaakt, 1938.

Hij zette het schilderij op donderdag 14 maart recht op de driezitsbank. Verder dan een foto van een print van een slechte foto was hij nog niet gekomen, gedurende zijn zoektocht. Nu kon hij overduidelijk zien dat de zwarte belijning hier en daar niet doorliep. Brand draaide het schilderij om en daar zag hij op de houten achterkant een sticker van ‘Pace Gallery’, een indicatie volgens Brand dat het schilderij wel echt moest zijn. Dit was namelijk de New Yorkse galerie die het werk direct van de erven Picasso had overgenomen, en vervalsers kenden meestal de achterkant niet.

Op een ‘private sale’ van deze galerie, begin jaren tachtig, kocht sjeik Abdul Mohsen Abdulmalik Al-Sheikh voor 4 miljoen euro 'Buste de Femme'. Daarmee werd hij de eigenaar van een in 1938 gemaakt schilderij van Picasso’s minnares, Dora. Maar, niet gesigneerd, omdat het nooit op de kunstmarkt was aangeboden. Dat werk werd gejat van het imposante jacht van de sjeik, de Coral Island, in maart 1999. Sindsdien ontbrak elk spoor. In de kunstwereld werd ervan uitgegaan dat het schilderij was vernietigd.