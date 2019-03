Natuurlijk zijn we welkom, appt onze vriend. Wat later die ochtend gaat de voordeur langzaam open. Hij wenkt mijn vrouw en mij welwillend lachend binnen. Kleine oogjes van te weinig slaap heeft hij. Tja, zo gaat dat. We lopen door naar de woonkamer, onwillekeurig een beetje op onze tenen om geen huisvredebreuk te veroorzaken bij dit prille geluk.

Beschuit met muisjes

‘Willen jullie beschuit met muisjes?’ Die kans laten we ons niet ontnemen: de tijd dat kraamvisites aan de orde van de dag waren, ligt ver achter ons. Onze kinderen hebben het nest verlaten of staan op het punt dat te doen. Datzelfde geldt voor het kroost van onze vriend. Dat wil zeggen, sinds gisteren is er gezinsuitbreiding. Tweede leg, maar dan anders. Na een periode van ongeduldig dagen aftellen, is ze er dan: de acht weken oude Nora, kruising tussen een Stabij en een Münsterlander.

'We betuigen onze liefde voor het kleine wondertje voor ons: een bolletje dat ligt te slapen op de vloer. Nora is om op te vreten.'