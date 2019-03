De mythe van de omstander die niks doet: 'We zijn bereid risico te nemen om de morele orde te bewaren'

Bij hoogoplopende ruzies en vechtpartijtjes op straat schieten voorbijgangers in de regel te hulp om de boel te sussen. Dat is “compleet verbazingwekkend” en een 'behoorlijk radicale ontdekking', zeggen de onder meer Amsterdamse onderzoekers die het allemaal op beveiligingscamera’s zagen gebeuren.

Al vijftig jaar veronderstellen psychologen dat er zoiets is als het ‘passieve-omstandereffect’ (bystander effect in het Engels): bij noodsituaties kijkt de massa toe zonder iets te doen, kennelijk vanuit het besef dat iemand anders de kastanjes maar uit het vuur moet halen. Hoe meer omstanders, des te anoniemer we ons voelen en des te kleiner de kans dat er iemand ingrijpt.

Amsterdam, Kaapstad, Lancaster

'Maar dat is helemaal niet wat wij zien', zegt cultureel antropoloog Marie Rosenkrantz Lindegaard van het Nederlands criminologisch onderzoeksinstituut NSCR, die een groot internationaal onderzoek leidde naar de kwestie. 'Integendeel, we zien voortdurend voorbijgangers in actie komen en ingrijpen. Volledig anders dan de theorie voorspelt.'

Samen met collega’s uit Denemarken en Engeland bestudeerde Lindegaard in totaal 219 met veiligheidscamera’s gefilmde opstootjes in Amsterdam, Kaapstad en de Britse stad Lancaster. Haast in alle gevallen kwamen voorbijgangers tussenbeide om de boel te kalmeren. Ze trokken vechtersbazen uit elkaar, gingen tussen ruziezoekers in staan, of probeerden de onruststokers te laten doorlopen. En hoe meer voorbijgangers, des te groter de kans op ingrijpen – juist bij grote menigtes is er altijd wel iemand die ingrijpt.